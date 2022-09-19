РФС подтвердил, что обращался в ФИФА и УЕФА по поводу высказываний тренера сборной Украины

Теги Сборная Украины по футболу УЕФА ФИФА РФС Политика Александр Петраков Футбол

РФС подтвердил обращение в УЕФА и ФИФА по поводу высказываний тренера сборной Украины.

Российский футбольный союз обвиняет Александра Петракова в дискриминации россиян и отказе сохранять нейтральную политическую позицию.

«Российский футбольный союз действительно обращался в ФИФА и УЕФА в том числе в связи с высказываниями главного тренера сборной Украины, носящими явно дискриминационный характер по отношению к России и гражданам нашей страны.

Мы считаем подобные выражения недопустимыми, на что и обратили внимание ФИФА и УЕФА. Письмо было направлено в июне, сейчас мы ожидаем решения», – рассказали в службе коммуникаций РФС.

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