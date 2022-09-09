Роналду о смерти Елизаветы II: «Скорблю об этой невосполнимой потере вместе со страной, которую научился называть домом»

выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II.

«Семь лет карьеры я провел в Премьер-лиге, сейчас идет мой восьмой сезон в Англии. Все эти годы я чувствовал бесконечную любовь Великобритании к своей королеве и ощущал, как Ее Величество была важна и всегда будет для британского народа.

Я отдаю дань уважения ее памяти и скорблю об этой невосполнимой потере вместе со страной, которую я научился называть домом. Мои мысли и молитвы с Королевской семьей 🙏🏻 🙏🏻 🙏🏻», – написал нападающий .

Ранее АПЛ перенесла все матчи 7-го тура из-за смерти Елизаветы II.

Королева Великобритании скончалась вчера в возрасте 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года.

Елизавета II и спорт: награждала Англию на ЧМ-1966, принимала «Арсенал», вбрасывала шайбу в НХЛ, вручала салатницы на «Уимблдоне»

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