Конте о Елизавете II: «Казалось, что она бессмертна. Было сложно поверить, что ее больше нет»

Тренер высказался о смерти Елизаветы II.

«То, что случилось в Англии за последние дни, – это что-то экстраординарное. Если честно, в четверг нам всем было грустно, ведь речь идет о человеке, который выдающимся образом служил стране.

В пятницу я пошел к Букингемскому дворцу, как обычный человек, потому что я и есть обычный человек. Я сделал это, так как считаю, что мы должны помнить о ней до конца наших жизней. Грустно пережить такой момент, но в то же время это особенное время, ведь речь о смерти королевы. Ей было 96 лет. Честно говоря, мне было сложно поверить, что ее больше нет, потому что казалось, что она бессмертна.

Я сохраню в сердце воспоминания о том, что пережил этот момент, находясь в Лондоне. Я буду помнить о королеве до конца жизни», – сказал Конте перед игрой со «Спортингом» в .

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