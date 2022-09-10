Бекхэм о смерти Елизаветы II: «Наше опустошение показывает, что она значила для людей в Британии и во всем мире. Как вдохновляла нас своим лидерством»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу Дэвид Бекхэм происшествия Политика соцсети Футбол

Дэвид Бекхэм отреагировал на смерть королевы Елизаветы II.

«Я искренне опечален смертью Ее Величества Королевы. То, насколько опустошенными мы все себя чувствуем, показывает, что она значила для людей в этой стране и во всем мире. Как сильно вдохновляла нас своим лидерством. Как утешала нас в трудные времена.

До последних своих дней она достойно и благородно служила своей стране. Во время платинового юбилея (70-летия правления – прим. Sports.ru) мы увидели множество излияний любви и уважения. Этот год показал, насколько она любима.

Мои мысли и молитвы с нашей королевской семьей…» – написал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии в соцсети. 

Королева Великобритании ушла из жизни в возрасте 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца — короля Георга VI.

Елизавета II и спорт: награждала Англию на ЧМ-1966, принимала «Арсенал», вбрасывала шайбу в НХЛ, вручала салатницы на «Уимблдоне»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные