Синклэйра отстранили от эфиров Talksport. Он написал, что темнокожие и азиаты не должны скорбеть по Елизавете II из-за расизма в начале ее правления

Тревора Синклэйра отстранили от работы на Talksport из-за твита о смерти Елизаветы II.
Спустя два часа после сообщения Букингемского дворца о смерти королевы Великобритании бывший футболист «Манчестер Сити», «Вест Хэма» и сборной Англии написал в твиттере: «Расизм был объявлен вне закона в 60-е годы, а до этого он процветал. Почему же темнокожие и азиаты должны скорбеть?!»
Этот твит Синклэйр сопроводил хэштегом #queen. Вскоре экс-футболист удалил эту публикацию и аккаунт в твиттере.
Радиосттанция Talksport объявила об отстранении Синклэйра на время расследования.
«Тревор Синклэйр не будет появляться в эфире, пока мы проводим тщательное расследование обстоятельств появления его твита.
Хотя мы уважаем право Тревора Синклэйра выражать свое мнение в своем личном аккаунте в твиттере, Talksport не поддерживает этот твит», – говорится в заявлении.
Елизавета II и спорт: награждала Англию на ЧМ-1966, принимала «Арсенал», вбрасывала шайбу в НХЛ, вручала салатницы на «Уимблдоне»