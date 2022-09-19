Тренеры сборной России сыграют двусторонку с «Нашими Парнями» из Медиалиги

Тренеры сборной России сыграют с командой из Медиалиги.

Тренерский штаб сборной России проведет двусторонку с командой «Наши Парни», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Игра, вероятно, пройдет 21 сентября в Новогорске.

В тренерский штаб входят , , и и другие специалисты.

«Наши парни» – команда составленная из блогеров, молодых игроков, а также ветеранов российского футбола, таких как Руслан Пименов, , , , , и другие.

Напомним, 24 сентября сборная России проведет товарищеский матч против Киргизии. Начало – в 17:00 по московскому времени.