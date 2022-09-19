Тренеры сборной России сыграют двусторонку с «Нашими Парнями» из Медиалиги

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Тренеры сборной России сыграют с командой из Медиалиги. 

Тренерский штаб сборной России проведет двусторонку с командой «Наши Парни», сообщает телеграм-канал «Мутко против». 

Игра, вероятно, пройдет 21 сентября в Новогорске.

В тренерский штаб Валерия Карпина входят Николай Писарев, Виктор Онопко, Юрий Никифоров и Виталий Кафанов и другие специалисты.

«Наши парни» – команда составленная из блогеров, молодых игроков, а также ветеранов российского футбола, таких как Руслан Пименов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Игорь Семшов, Роман Широков и другие.

Напомним, 24 сентября сборная России проведет товарищеский матч против Киргизии. Начало – в 17:00 по московскому времени. 

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