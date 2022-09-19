Губерниев о сборной России: «Сыграли бы с командой из медиафутбола. Куча детей придет, рубрика от 0 до 12»

Теги Сборная России по футболу Дмитрий Губерниев товарищеские матчи (сборные) Р-Спорт Медиалига Футбол

Дмитрий Губерниев предложил сборной России провести матч с командой из медиафутбола. 

– Нужна ли сборная России по футболу в нынешних условиях?

– Конечно, нужна. Сыграли бы с командой из медиафутбола. Это было бы интересно. Куча детей бы пришла. 100-тысячная чаша была бы заполнена.

Представьте вывеску – сборная медиафутбола против сборной России. Классно же. Аудитория, которая не снилась футбольным матчам, придет. Рубрика от 0 до 12, – сказал Губерниев.

Матч на «Открытие Арене», финал в стиле Супербоула, камеры на судьях и игроках – Медиалига хочет удивлять

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные