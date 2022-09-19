Губерниев о сборной России: «Сыграли бы с командой из медиафутбола. Куча детей придет, рубрика от 0 до 12»

предложил сборной России провести матч с командой из медиафутбола.

– Нужна ли сборная России по футболу в нынешних условиях?

– Конечно, нужна. Сыграли бы с командой из медиафутбола. Это было бы интересно. Куча детей бы пришла. 100-тысячная чаша была бы заполнена.

Представьте вывеску – сборная медиафутбола против сборной России. Классно же. Аудитория, которая не снилась футбольным матчам, придет. Рубрика от 0 до 12, – сказал Губерниев.

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