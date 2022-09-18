Зеленов о дисквалификации Бальде: «Намерения разорвать контракт у «Спартака» нет. Кейта извинился. Есть вопросы к агенту»

Теги Спартак премьер-лига Россия дисквалификации Кейта Бальде агенты Дмитрий Зеленов Футбол

В «Спартаке» прокомментировали ситуацию с дисквалификацией Кейта Бальде.

Ранее футболиста отстранили до 5 декабря в связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри».

«Бальде работает индивидуально. По условиям своего наказания он не может принимать участия в тренировочном процессе. Посмотрим, в какой он будет форме.

Что касается разрыва контракта – таких намерений на данный момент у клуба нет.

Футболист извинился и перед клубом, и перед командой за эту ситуацию. И обещал, что когда он вернется, он исправится.

Вопросы к агенту Бальде есть, но пускай вопросы и ответы останутся в рамках диалога между клубом и стороной футболиста», – сказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Бальде забанили на три месяца 😱 Оказывается, он пропустил допинг-тест из-за разноса тренера «Кальяри»

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