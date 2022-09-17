Эксперт в области антидопинга о дисквалификации Бальде: «Напоминает ситуацию с «Авангардом» в 2019-м. Но РУСАДА тогда ограничилось предупреждением»

Специалист в области антидопинга сравнила случаи «Авангарда» и футболиста .

Сегодня стало известно, что нападающего дисквалифицировали до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри». Запрещенные вещества в пробе игрока не обнаружили.

В апреле 2019 года сообщалось, что РУСАДА обвинила главного тренера Боба Хартли в том, что он препятствовал процедуре допинг-контроля, а форварда – в попытке скрыться от допинг-офицера.

«Эта история мне напоминает ситуацию с «Авангардом» в 2019 году, когда врач и главный тренер команды подозревались в нарушении антидопинговых правил. Тогда тренер не отпустил сразу своего игрока на допинг‑контроль, закрыв его в командной раздевалке, а врач не предупредил тренера.

Но РУСАДА тогда ограничилось предупреждением и корректирующими образовательными мероприятиями, которые «Авангард» выполнил. А вот итальянцы приняли решение дисквалифицировать футболиста.

На любое отстранение спортсмены и их представители имеют право подать апелляцию. Поскольку срок дисквалификации у футболиста короткий, можно попросить провести ускоренную процедуру рассмотрения. Но, скорее всего, рассмотрение апелляции займет примерно это же время.

Если сторона спортсмена согласна с тем, что с ним произошло – футболист пропал из поля зрения допинг‑офицера, – то они понимают, что нарушение имело быть место и подавать апелляцию бессмысленно», – сказала международный независимый эксперт World Athletics Маргарита Пахноцкая.