Бальде обжалует решение о дисквалификации за нарушение процедуры допинг-контроля

Игрок оспорит решение о дисквалификации.

Ранее футболиста отстранили до 5 декабря в связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри».

По информации сенегальского журналиста Папы Махмуда Гейе, Бальде и его юристы подадут апелляцию на это решение.

Однако 27-летний футболист все равно пропустит две ближайших товарищеских игры сборной – с Боливией и Ираном.

Бальде забанили на три месяца 😱 Оказывается, он пропустил допинг-тест из-за разноса тренера «Кальяри»