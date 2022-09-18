Бальде обжалует решение о дисквалификации за нарушение процедуры допинг-контроля

Теги Спартак премьер-лига Россия дисквалификации Сборная Сенегала по футболу допинг Кейта Бальде Футбол

Игрок «Спартака» Кейта Бальде оспорит решение о дисквалификации.

Ранее футболиста отстранили до 5 декабря в связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри».

По информации сенегальского журналиста Папы Махмуда Гейе, Бальде и его юристы подадут апелляцию на это решение.

Однако 27-летний футболист все равно пропустит две ближайших товарищеских игры сборной Сенегала – с Боливией и Ираном.

Бальде забанили на три месяца 😱 Оказывается, он пропустил допинг-тест из-за разноса тренера «Кальяри»

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