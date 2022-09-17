Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил впервые в нынешнем сезоне.

30-летний футболист из-за пределов штрафной пробил в девятку ворот на 73-й минуте (4:2, второй тайм) в 8-м туре .

На 84-й Сон оформил дубль, а на 86-й забил третий гол.

До этого дня у корейца было лишь одно результативное действие – в первом туре чемпионата Англии он отдал голевой пас. Одному из двух лучших бомбардиров АПЛ прошлого сезона не удавалось забить за на протяжении 8 игр во всех турнирах.

Также следует отметить, что Сон начал матч в запасе впервые с 22 декабря 2021 года. Против «Лестера» он появился на поле на 59-й минуте и отличился на 73-й.

Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

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