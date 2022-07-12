Сон потерял сознание во время тренировки «Тоттенхэма» в Сеуле, Кэйна тошнило. Игроки бегали по полю при 30-градусной жаре

Сон Хын Мин потерял сознание во время тренировки «Тоттенхэма» в Сеуле.
Главный тренер лондонцев Антонио Конте заставил футболистов 42 раза пробежать через все поле после двухчасовой тренировки, проходившей в 30-градусную жару.
30-летний полузащитник в какой-то момент потерял сознание и упал. Харри Кейн и массажисты помогли ему подняться. Самому форварду тоже было плохо – он испытывал приступ тошноты.
Открытая тренировка «шпор» прошла в присутствии около 6 тысяч местных болельщиков.
«Тоттенхэм» будет участвовать в предсезонном турнире в Южной Корее. Первый матч для команды запланирован на 13 июля.