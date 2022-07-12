Сон потерял сознание во время тренировки «Тоттенхэма» в Сеуле, Кэйна тошнило. Игроки бегали по полю при 30-градусной жаре

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Сон Хын Мин Харри Кейн Здоровье Футбол

Сон Хын Мин потерял сознание во время тренировки «Тоттенхэма» в Сеуле.

Главный тренер лондонцев Антонио Конте заставил футболистов 42 раза пробежать через все поле после двухчасовой тренировки, проходившей в 30-градусную жару. 

30-летний полузащитник в какой-то момент потерял сознание и упал. Харри Кейн и массажисты помогли ему подняться. Самому форварду тоже было плохо – он испытывал приступ тошноты. 

Открытая тренировка «шпор» прошла в присутствии около 6 тысяч местных болельщиков.

«Тоттенхэм» будет участвовать в предсезонном турнире в Южной Корее. Первый матч для команды запланирован на 13 июля.

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