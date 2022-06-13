Отец Сона о сыне: «Он станет игроком мирового класса, когда будет играть важную роль в топ-клубе. Я всегда хочу, чтобы он был на 10% лучше»

Отец Сон Хын Мина высказался об игре полузащитника .

«Он должен работать усерднее и добиваться большего прогресса. Если он удовлетворен тем, чего он достиг сейчас, кризис уже на подходе. Он всегда должен стараться играть лучше, чтобы оставаться в лучшей форме, не так ли? Я всегда хочу, чтобы он был на 10 процентов лучше, а не был доволен своим нынешним положением.

Он должен быть способен играть важную роль в одном из топ-клубов мира. Вот тогда он станет игроком мирового класса. Как я уже говорил, он должен быть на 10 процентов лучше во всех отношениях, чтобы достичь этой цели», – сказал Сон Вун Чжун.