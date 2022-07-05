Сон о расизме в Германии: «Я был молод и пережил много невообразимых моментов. Глядя на слезы немцев на ЧМ-2018, чувствовал, что смог отомстить»

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин рассказал о расистских оскорблениях в его адрес.
Кореец перешел в «Гамбург» в 2008 году, а с 2013 по 2015 год играл за «Байер».
«Я был совсем молод, когда переехал в Германию, и пережил там очень много действительно трудных и невообразимых моментов.
Я столкнулся с расизмом. И, переживая столь трудные времена, я много думал о том, что однажды хочу отомстить», – сказал футболист.
На ЧМ-2018 Южная Корея обыграла Германию (2:0) в последнем туре группового этапа, не позволив ей претендовать на выход в плей-офф. Сон забил второй гол.
«Когда люди плачут, обычно мне хочется их утешить, обнять. Но глядя на то, как рыдают немцы, я чувствовал, что смог отомстить, сделав то, что мне нравится», – добавил полузащитник.
«Хочу, чтобы он был на 10 процентов лучше». У Сона самый строгий отец-тренер – звездная болезнь точно мимо