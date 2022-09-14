Каррагер про идеи Боули об АПЛ: «Невероятное высокомерие – говорить так о лиге, которую не знаешь»

не понравились идеи владельца Тодда Боули.

Американский бизнесмен предложил провести матч всех звезд Премьер лиги, а также турнир 4 последних команд АПЛ для определения вылетающих.

«Я буду честен. Это невероятная заносчивость – говорить так о лиге, которую не знаешь.

Он еще даже не доказал, что может хорошо управлять клубом Премьер-лиги. Он уволил тренера после трех игр, потратив 250 миллионов стерлингов.

Так что сходу говорить «это неправильно»... Это не очень хорошее начало. Говорить так – невероятное высокомерие», – заявил бывший игрок «Ливерпуля».

Тодд Боули: «Можно было бы провести матч всех звезд АПЛ «Север против Юга», чтобы профинансировать лигу. MLB заработала 200 млн долларов на этом»

Анри об идее Боули провести матч звезд АПЛ, взяв урок у американского спорта: «Урок? Ты учитель? Мне не нравится, в Европе так не работает»