Анри об идее Боули провести матч звезд АПЛ, взяв урок у американского спорта: «Урок? Ты учитель? Мне не нравится, в Европе так не работает»

Тьерри Анри резко отреагировал на предложение совладельца «Челси» организовать матч всех звезд АПЛ.
Тодд Боули выразил надежду, что Премьер-лига возьмет небольшой урок у американского спорта, где, к примеру, на матче звезд MLB удалось заработать 200 миллионов долларов.
– Урок? Что он... Что это означает?
– Пример.
– Это слово мне нравится больше. Урок? Ты учитель, что ли?
– Американский спорт добился определенных успехов...
– Нет-нет, я понял. Но слово «урок» немного...
– Как вам его идея?
– Мне не нравится.
– Потому что?..
– Потому что тут Европа, здесь это так не работает. Команды повышаются в классе и вылетают. Матч всех звезд – для чего?
– То есть идея вам не нравится?
– Нет.
– Мне кажется, людям нравится концепция матча звезд.
– Возможно, но вы спрашиваете меня – нет, – сказал бывший форвард «Арсенала».