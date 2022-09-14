Анри об идее Боули провести матч звезд АПЛ, взяв урок у американского спорта: «Урок? Ты учитель? Мне не нравится, в Европе так не работает»

Теги Челси Тьерри Анри премьер-лига Англия Тодд Боули Футбол

Тьерри Анри резко отреагировал на предложение совладельца «Челси» организовать матч всех звезд АПЛ.

Тодд Боули выразил надежду, что Премьер-лига возьмет небольшой урок у американского спорта, где, к примеру, на матче звезд MLB удалось заработать 200 миллионов долларов.

– Урок? Что он... Что это означает?

– Пример.

– Это слово мне нравится больше. Урок? Ты учитель, что ли?

– Американский спорт добился определенных успехов...

– Нет-нет, я понял. Но слово «урок» немного...

– Как вам его идея?

– Мне не нравится.

– Потому что?..

– Потому что тут Европа, здесь это так не работает. Команды повышаются в классе и вылетают. Матч всех звезд – для чего?

– То есть идея вам не нравится?

– Нет.

– Мне кажется, людям нравится концепция матча звезд.

– Возможно, но вы спрашиваете меня – нет, – сказал бывший форвард «Арсенала».

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