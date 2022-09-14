Боули предложил проводить турнир 4 последних команд АПЛ для определения вылетающих: «Надеюсь, лига возьмет урок у американского спорта»

Владелец предложил проводить турнир четырех аутсайдеров сезона АПЛ.

«Премьер-лига – это вершина пирамиды, и каждый год три клуба вылетают, а три других клуба выходят в АПЛ. Есть определенная отличительная черта, из-за которой всегда нужно немного поглядывать за тем, что происходит внизу таблицы.

Игры на вылет являются одними из самых популярных трансляций. Я надеюсь, что АПЛ возьмет небольшой урок у американского спорта и задастся вопросом: «Почему бы нам не провести турнир?» С участием четырех последних команд», – сказал Тодд Боули на конференции SALT.

Тодд Боули: «Можно было бы провести матч всех звезд АПЛ «Север против Юга», чтобы профинансировать лигу. MLB заработала 200 млн долларов на этом»