Циннбауэр о кричалке фанатов про увольнение немцев из «Локо»: «Надеюсь, настроим болельщиков, чтобы они перешли на нашу сторону»

Главный тренер прокомментировал кричалки фанатов с призывом уволить немцев из клуба.

«Увольняйте немцев из клуба!» – скандировали болельщики после второго пропущенного гола «Локомотива» от «Краснодара» в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Краснодара» (2:2, 3:1 – по пенальти).

«Переводят ли мне то, что кричат болельщики? Могу сказать, что такая ситуация с фанатами не только в России. Такое бывает во всем мире. Я понимаю болельщиков, которые хотят успехов команды, как и тренерский штаб.

Я слышу этот хор не только на стадионе. Иногда я это слышу, когда мы выходим из автобуса, на стадионе. Тренерский штаб хочет, чтобы команда играла хорошо.

Я хочу поделиться опытом с футболистами, чтобы ребята делали шаг вперед. Надеюсь, мы сможем настроить болельщиков, чтобы они перешли на нашу сторону. Фанаты имеют право высказывать свою точку зрения», – сказал .