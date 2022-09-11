Циннбауэр про 0:2 с «Факелом»: «От «Локо» отвернулось футбольное везение. Сложно играть с командой, обороняющейся почти всем составом»

Главный тренер прокомментировал поражение от (0:2) в 9-м туре Мир .

– Чем можно объяснить это поражение? Показалось, что до пропущенного мяча в компенсированное к первому тайму время все было нормально.

– Так часто происходит, когда команда всеми силами идет вперед, создает себе моменты, не всегда их использует. В конце первого тайма мы пропустили гол в раздевалку, потому что команда соперника играла внимательно и старалась использовать все свои шансы.

Во втором тайме бросили все свои силы в атаку, пошли вперед. К сожалению, в ситуации со вторым пропущенным мячом не разобрались в штрафной, неправильно расположились. После перерыва старались выровнять ситуацию.

Очень сложно играть против команды, которая стоит практически в полном составе в обороне, но у нас были шансы. В какой‑то мере от нас отвернулось футбольное везение.

– В чем причина замены Антона Миранчука?

– Я видел, что он получил удар по ноге, начал прихрамывать, мы решили сделать серию замен, Марадишвили я выпустил справа, потому что мы хотели усилить правый фланг.

Это была промежуточная замена, которая должна была помочь играть в более наступательный футбол, особенно на правом фланге. Когда соперник ведет в счете 2:0, всегда трудно играть, поэтому, возможно, по вашему мнению, во втором тайме у нас было меньше моментов, – сказал .