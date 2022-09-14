Циннбауэр о победе над «Краснодаром»: «У нас был хороший соперник. Могу похвалить ребят за то, как они переломили игру»

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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр подвел итоги матча против «Краснодара»

Московский клуб одержал победу во втором туре группового этапа Фонбет Кубка России (2:2, пен. 3:1).

«Команда хорошо вошла в игру, нам удалось забить быстрый гол. После этого мы постарались играть вперед, увеличить свой успех, но это не всегда получалось. Практически сразу мы получили гол в свои ворота и очень скоро пропустили еще один.

Второй тайм мы начали примерно так же, как и первый, старались играть в высокий прессинг, были хорошие моменты, но смогли забить только один мяч.

У нас был хороший соперник. Могу похвалить своих ребят за то, как они смогли переломить игру. Хочу выделить Худякова, ребят, которые били пенальти. Мы знаем, как нам надо работать, что надо улучшать», – сказал Циннбауэр. 

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