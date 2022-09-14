Мор о депутате Терюшкове: «То, что он говорит, – всегда смешно. Он постоянно себе противоречит, вредит «Химкам» своими высказываниями»

назвал смешными высказывания депутата Романа Терюшкова.

Бывший защитник «Химок» ответил на просьбу ведущей Марии Орзул прокомментировать высказывания члена наблюдательного совета подмосковного клуба.

«Я даже не знаю, что вы хотите от меня услышать. Конечно, все, что говорит господин Терюшков, – это очень интересно с той точки зрения, что всегда смешно. Он постоянно себе противоречит. Такое ощущение, что он своими высказываниями постоянно вредит одному из моих любимых клубов – «Химкам», за которые я очень сильно болею.

Я играл в «Химках» в свое время. У меня там много знакомых, друзей. Со многими общаюсь.

Постоянно какие-то противоречивые слова… Честно говоря, не обходится ни дня – я читаю спортивную прессу постоянно – и не проходит ни дня без того, чтобы господин Терюшков не сказал что-нибудь такое, что вызывает очень сильное удивление», – сказал Мор в эфире передачи «Все на матч!».

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