Терюшков о Писареве в «Химках»: «Катастрофическая ошибка, она загнала команду в эмоциональную яму. Будут кадровые решения по определенным фамилиям»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Сергей Юран Николай Писарев Роман Терюшков Спорт-Экспресс Футбол

Роман Терюшков назвал ошибкой назначение Николая Писарева главным тренером «Химок».

«Была катастрофическая ошибка с Писаревым. Она загнала команду в эмоциональную яму.

За этим решением есть определенные фамилии, в отношении которых в скором времени будут приняты кадровые решения», – сказал член наблюдательного совета «Химок» и депутат Госдумы.

В августе, после 4-го тура Мир РПЛ, когда подмосковный клуб занимал 7-е место в таблице, Сергей Юран был отправлен в отставку с поста главного тренера. Команду принял Писарев, при нем «Химки» потерпели четыре поражения подряд. Затем главным тренером стал Спартак Гогниев.

После отставки Юрана клуб не может выиграть 7 матчей подряд. Сегодня химчане проиграли «Пари НН» по пенальти в Фонбет Кубке России. В Премьер-лиге клуб опустился на 13-е место.

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