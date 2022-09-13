Терюшков о Писареве в «Химках»: «Катастрофическая ошибка, она загнала команду в эмоциональную яму. Будут кадровые решения по определенным фамилиям»

Роман Терюшков назвал ошибкой назначение главным тренером «Химок».

«Была катастрофическая ошибка с Писаревым. Она загнала команду в эмоциональную яму.

За этим решением есть определенные фамилии, в отношении которых в скором времени будут приняты кадровые решения», – сказал член наблюдательного совета «Химок» и депутат Госдумы.

В августе, после 4-го тура Мир , когда подмосковный клуб занимал 7-е место в таблице, был отправлен в отставку с поста главного тренера. Команду принял Писарев, при нем потерпели четыре поражения подряд. Затем главным тренером стал .

После отставки Юрана клуб не может выиграть 7 матчей подряд. Сегодня химчане проиграли «Пари НН» по пенальти в Фонбет Кубке России. В Премьер-лиге клуб опустился на 13-е место.