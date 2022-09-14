Терюшков о Виролайнен в сборной Финляндии: «Смена спортивного гражданства во время спецоперации – предательство»

Роман Терюшков оценил возможный переход российской биатлонистки в сборную Финляндии.

Ранее сообщалось, что может сменить спортивное гражданство.

«Смена спортивного гражданства членом сборной страны на недружественную страну во время СВО, а попросту говоря, врага, – это не что иное, как предательство.

Мир изменился, и мы должны себе это четко фиксировать. Спортсмен, выходя на любой старт, выступает не за то, что у нее на спине написано, а за то, что на сердце, за свой флаг, гимн и герб. И как русская спортсменка в случае победы будет поднимать финский флаг?

У нас 80% спортсменов являются военнослужащими. Как мы можем обсуждать, что спортсмен, являющийся сотрудником Росгвардии, МВД или ВС, во время СВО может менять гражданство?» – сказал депутат Госдумы РФ.

Говорят, дочь Анфисы Резцовой переходит в сборную Финляндии – ее уже называют предательницей. Сейчас она все объяснит