«Барселона» превзошла «Баварию» по ударам, угловым, владению мячом, точным пасам в 1-м тайме матча ЛЧ в Мюнхене

превзошла «Баварию» по статистическим показателям в первом тайме.

Команды не забили голов в Мюнхене за первые 45 минут (0:0, перерыв).

«Барса» больше «Баварии» владела мячом – 52% против 48%, больше била по воротам – 10 ударов против 4 (в створ – 2 против 1), совершила больше точных передач – 259 против 247 (точность – 88% против 84%), подала больше угловых – 2:0.

Игроки «Баварии» пробежали чуть большее расстояние – 61,7 км против 61,5 и провели больше атак – 18 против 16. Также у «Баварии» 1 желтая карточка. совершил два сэйва, Марк-Андре тер Стеген – один.

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