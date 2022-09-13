Левандовски нанес больше ударов за тайм, чем все игроки «Баварии» – 5 против 4

Роберт Левандовски нанес больше ударов за тайм, чем все игроки «Баварии».
34-летний нападающий «Барселоны» 5 раз пробил по воротам мюнхенцев за первые 45 минут игры 2-го тура Лиги чемпионов.
Все футболисты «Баварии» за первый тайм в Мюнхене нанесли 4 удара по воротам каталонцев.
Левандовски с 2014 по 2022 год играл за «Баварию», летом он перешел в «Барсу».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Барселона» (2:0, второй тайм). На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.
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