«Барса» пробила 10 раз в 1-м тайме игры с «Баварией». Гостям не удавалось это в ЛЧ в Мюнхене с 2008 года

Теги Бавария Фиорентина бундеслига Германия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Альянц Арена Футбол

«Барселона» 10 раз пробила по воротам «Баварии» в первом тайме матча Лиги чемпионов.

Ни одной команде не удавалось нанести столько ударов по воротам «Баварии» в Мюнхене в ЛЧ с 2008 года.

Тогда у «Фиорентины» было 11 ударов за 45 минут. При этом мюнхенцы выиграли тот матч со счетом 3:0.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Барселона» (0:0, второй тайм). На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.

«Барса» хочет отомстить «Баварии» за 2:8. Кто из состава Хави пережил тот позор?

«Бавария» – проверка принципов Хави и готовности «Барсы» следовать стилю

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные