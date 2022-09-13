«Барса» пробила 10 раз в 1-м тайме игры с «Баварией». Гостям не удавалось это в ЛЧ в Мюнхене с 2008 года

«Барселона» 10 раз пробила по воротам «Баварии» в первом тайме матча Лиги чемпионов.
Ни одной команде не удавалось нанести столько ударов по воротам «Баварии» в Мюнхене в ЛЧ с 2008 года.
Тогда у «Фиорентины» было 11 ударов за 45 минут. При этом мюнхенцы выиграли тот матч со счетом 3:0.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Барселона» (0:0, второй тайм). На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.
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