«Атлетико» не боится, что «Барса» подаст в суд из-за Гризманна. Клуб уверен в своей позиции

В «Атлетико» спокойны в связи с ситуацией вокруг .

На днях появилась информация, что намерена судиться с , поскольку клуб из Мадрида якобы специально выпускает француза после 60-й минуты, чтобы не платить 40 миллионов евро.

В «Атлетико» спокойно относятся к этой ситуации. Их не пугает, что «Барса» может подать в суд. В «Атлетико» считают утечку информации о возможном иске попыткой оказать давление.

Юридическая служба «Атлетико» не сомневается, что полностью контролирует ситуацию, исключая возможность того, что в подписанном с «Барселоной» контракте есть лазейки или пробелы.

Выходы Гризманна после 60-й минуты в «Атлетико» объясняют как техническое решение, которое невозможно опровергнуть или доказать.

Нападающий выступает за «Атлетико» на правах аренды из «Барсы». Мадридский клуб будет обязан выкупить француза за 40 млн евро, если игрок проведет на поле как минимум 45 минут в 50% матчей за два сезона. В пяти играх подряд в этом сезоне Антуан выходил на замену после 60-й минуты.

Ранее появилась информация, что «Атлетико» в текущей ситуации не допускает юридических нарушений. Агент 31-летнего игрока предложит «Барселоне» снизить сумму выкупа. Мадридский клуб продолжит выпускать форварда во 2-м тайме, пока «Барса» не согласится на снижение суммы.