«Барселона» и «Атлетико» могут прийти к соглашению в ситуации вокруг Антуана Гризманна.
Нападающий выступает за мадридский клуб на правах аренды из «Барсы». По условиям соглашения «Атлетико» должен выкупить француза за 40 млн евро, если он проведет на поле как минимум 45 минут в 50% матчей за два сезона.
В шести играх подряд в этом сезоне Антуан выходил на замену после 60-й минуты. Сообщалось, что «Барселона» готова подать в суд на «Атлетико» в связи с этой ситуацией.
По данным L’Équipe, опция выкупа форварда может быть снижена до 25 млн евро. Переговоры между клубами по этому вопросу близки к успешному завершению. В «Барселоне» надеются завершить переговоры во время паузы на матчи сборных.
Когда клубы окончательно договорятся, «Атлетико», вероятно, станет давать Гризманну больше игрового времени.
В этом сезоне француз забил 3 гола в 6 матчах за «рохибланкос» во всех турнирах. Полная статистика 31-летнего оттянутого нападающего доступна здесь.