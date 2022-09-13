и «Атлетико» могут прийти к соглашению в ситуации вокруг .

Нападающий выступает за мадридский клуб на правах аренды из «Барсы». По условиям соглашения «Атлетико» должен выкупить француза за 40 млн евро, если он проведет на поле как минимум 45 минут в 50% матчей за два сезона.

В шести играх подряд в этом сезоне Антуан выходил на замену после 60-й минуты. Сообщалось, что «Барселона» готова подать в суд на в связи с этой ситуацией.

По данным L’Équipe, опция выкупа форварда может быть снижена до 25 млн евро. Переговоры между клубами по этому вопросу близки к успешному завершению. В «Барселоне» надеются завершить переговоры во время паузы на матчи сборных.

Когда клубы окончательно договорятся, «Атлетико», вероятно, станет давать Гризманну больше игрового времени.

В этом сезоне француз забил 3 гола в 6 матчах за «рохибланкос» во всех турнирах. Полная статистика 31-летнего оттянутого нападающего доступна здесь.