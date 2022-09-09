«Барса» намерена судиться с «Атлетико» по делу Гризманна. Его выпускают после 60-й минуты, чтобы не платить 40 млн евро

«Барселона» намерена судиться с «Атлетико» из-за ситуации с Антуаном Гризманном.

Каталонский клуб готовит иск и будет настаивать на немедленной выплате 40 миллионов евро. «Барселона» считает, что форвард уже является полноценным игроком мадридцев.

Нападающий выступает за «Атлетико» на правах аренды из «Барсы». Мадридский клуб будет обязан выкупить француза за 40 млн евро, если игрок проведет на поле как минимум 45 минут в 50% матчей за два сезона. В пяти играх подряд в этом сезоне Антуан выходил на замену после 60-й минуты.

Ранее появилась информация, что «Атлетико» в текущей ситуации не допускает юридических нарушений. Агент 31-летнего игрока предложит «Барселоне» снизить сумму выкупа. Мадридский клуб продолжит выпускать форварда во 2-м тайме, пока «Барса» не согласится на снижение суммы.