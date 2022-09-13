Мане, Левандовски, Мюллер, Дембеле – в старте на матч «Бавария» – «Барселона»

Названы составы на матч «Бавария» – «Барселона» 2-го тура .

«Бавария»: Нойер, Павар, Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Забитцер, Киммих, Мюллер, Мане, Сане, Мусиала.

: тер Стеген, Кунде, Кристенсен, Араухо, Алонсо, Бускетс, Педри, Гави, Левандовски, Дембеле, Рафинья.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. На нашем сайте можно будет посмотреть видеотрансляцию.

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