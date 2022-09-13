Мюллер о Левандовском: «Надеюсь, «Бавария» сможет показать ему в игре с «Барсой», что его уход был ошибкой»

намерен показать Роберту Левандовскому, что тот ошибся, уйдя в «Барселону».

«Бавария» сегодня примет каталонцев в Мюнхене в рамках 2-го тура группового этапа .

«Мы потеряли качества Роберта, но у каждого игрока свои навыки и умения. Да, мы потеряли его качества, но приобрели новые. Все меняется.

Конечно, у нас будут ситуации во время матчей, когда болельщики будут говорить: «О, верните Левандовского». Но я уверен, что будут и моменты, когда станут говорить: «О, мы и без Левандовского справляемся». Это своего рода игра, в которую можно играть в конце каждого матча.

Левандовски – отличный игрок, прекрасный человек. Я надеюсь, что [в этом матче] мы сможем показать ему, что его уход был ошибкой», – сказал футболист «Баварии» TNT Sports Brasil.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. На нашем сайте можно будет посмотреть видеотрансляцию.

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