Хави о 2 победах «Барсы» в 13 играх с «Баварией»: «Есть ощущение, что можем поменять статистику. Постараемся доминировать»

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Хави высказался о неудачной статистике «Барселоны» в матчах с «Баварией».

Каталонский клуб победил лишь в 2 из 13 матчей против мюнхенцев.

«Речь идет о «Баварии», одной из лучших команд мира. Мы никогда не побеждали в Мюнхене, здесь сложно играть. Но у нас есть ощущение, что «Барселона» может победить в предстоящей игре и наконец-то поменять эту статистику.

Нас ждет равная игра. Обе команды хотят владеть мячом. Нам будет тяжело, когда владение будет у «Баварии». Думаю, матч будет очень интенсивным и агрессивным. Мы постараемся доминировать в этой игре и забрать владение», – сказал тренер «Барселоны».

Матч «Барселоны» с «Баварией» в Лиге чемпионов состоится сегодня, 13 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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