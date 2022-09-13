Терзич о «Ман Сити» и титуле в Лиге чемпионов: «Они фавориты уже многие годы. На этот раз у них есть все, чтобы выиграть»

Эдин Терзич оценил шансы «Манчестер Сити» на победу в Лиге чемпионов.
«Ман Сити» стал еще более опасным благодаря Эрлингу [Холанду], их команда было очень качественной даже без него. Они являются фаворитами в борьбе за титул уже многие годы.
Они создали эту команду за последнее десятилетие, они почти не теряют игроков, но улучшают состав год за годом. На этот раз у них есть все необходимое, чтобы выиграть Лигу чемпионов», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».
«Манчестер Сити» и «Боруссия» встретятся во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 14 сентября. Начало – в 22:00 по московскому времени.