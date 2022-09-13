Терзич о «Ман Сити» и титуле в Лиге чемпионов: «Они фавориты уже многие годы. На этот раз у них есть все, чтобы выиграть»

оценил шансы на победу в Лиге чемпионов.

«Ман Сити» стал еще более опасным благодаря Эрлингу [Холанду], их команда было очень качественной даже без него. Они являются фаворитами в борьбе за титул уже многие годы.

Они создали эту команду за последнее десятилетие, они почти не теряют игроков, но улучшают состав год за годом. На этот раз у них есть все необходимое, чтобы выиграть Лигу чемпионов», – сказал главный тренер дортмундской .

«Манчестер Сити» и «Боруссия» встретятся во 2-м туре группового этапа чемпионов. Матч состоится завтра, 14 сентября. Начало – в 22:00 по московскому времени.