Аканджи о переходе в «Ман Сити»: «Санчо и Холанд сказали, что я многому научусь. Футбол в Англии гораздо быстрее, чем в Германии»

Мануэль Аканджи советовался с Джейдоном Санчо и Эрлингом Холандом перед переходом в «Ман Сити».
«Я много общаюсь с Джейдоном. С Эрлингом я, конечно, тоже разговаривал перед переходом. Мы не прекратили общение после его ухода из «Боруссии».
Они сказали, что я многому научусь на тренировках, так как интенсивность здесь настолько высока, что все становится гораздо сложнее. Это не значит, что упражнения в «Ман Сити» отличаются от того, что мы делали в «Дортмунде». Но их качество и интенсивность намного выше. Это тяжело, но к АПЛ можно привыкнуть.
Думаю, футбол в Англии гораздо быстрее, чем в Германии», – сказал защитник.