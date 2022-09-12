Аканджи о переходе в «Ман Сити»: «Санчо и Холанд сказали, что я многому научусь. Футбол в Англии гораздо быстрее, чем в Германии»

Мануэль Аканджи советовался с и перед переходом в «Ман Сити».

«Я много общаюсь с Джейдоном. С Эрлингом я, конечно, тоже разговаривал перед переходом. Мы не прекратили общение после его ухода из «Боруссии».

Они сказали, что я многому научусь на тренировках, так как интенсивность здесь настолько высока, что все становится гораздо сложнее. Это не значит, что упражнения в отличаются от того, что мы делали в . Но их качество и интенсивность намного выше. Это тяжело, но к можно привыкнуть.

Думаю, футбол в Англии гораздо быстрее, чем в Германии», – сказал защитник.