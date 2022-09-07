Холанд – 4-й игрок с голами в дебютных матчах ЛЧ за 3 клуба после Морьентеса, Савиолы и Златана

стал 4-м игроком, забившим в дебютном матче Лиги чемпионов за три разных клуба.

Вчера нападающий сделал дубль в составе против «Севильи» (4:0). Это была первая игра норвежца в Лиге чемпионов за «горожан».

Ранее Холанд забивал в дебютных матчах Лиги чемпионов за «Ред Булл Зальцбург» и дортмундскую «Боруссию». В сентябре 2019-го он сделал хет-трик в ворота «Генка» (6:2) в первом матче турнира за австрийский клуб, а в феврале 2020-го оформил дубль в составе в матче против «ПСЖ» (2:1).

Кроме Холанда, забить за три разных клуба в дебютных матчах удавалось Фернандо Морьентесу, Хавьеру Савиоле и .

На счету 22-летнего нападающего 25 голов в за 20 матчей. Его полную статистику можно изучить здесь.

У Холанда уже 25 голов в ЛЧ и 12 за «Сити». Это вообще может быть правдой?