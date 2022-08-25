Сформированы все 4 корзины для жеребьевки группового этапа ЛЧ. Она пройдет 25 августа

Стали известны все участники группового этапа .

Для жеребьевки, назначенной на 25 августа, клубы разбиты на четыре корзины.

Первая корзина: «Реал», «Айнтрахт», «Манчестер Сити», «Милан», «Бавария», «ПСЖ», «Порту», «Аякс».

Вторая корзина: , , , , «Атлетико», «Севилья», «Лейпциг», «Тоттенхэм».

Третья корзина: «Боруссия» Дортмунд, «Зальцбург», «Шахтер», «Интер», «Наполи», «Бенфика», «Спортинг», «Байер».

Четвертая корзина: «Марсель», «Брюгге», «Селтик», «Виктория» Пльзень, «Маккаби» Хайфа, «Рейнджерс», «Копенгаген», «Динамо» Загреб.