«Ман Сити», «Барса», «Челси» и еще 16 клубов технически выполнили правила ФФП. Но за ними будут пристально следить

УЕФА будет следить за 19 клубами, включая «Манчестер Сити» и «Барселону», в связи с финансовым фэйр-плей.

В пятницу организация опубликовала отчет по ФФП. Там сказано, что 8 клубов, включая «ПСЖ», «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Рому», нарушили правила финансового фэйр-плей.

19 других клубов, включая , «Барсу», , «Дортмунд», , Базель», «Унион», «Фенербахче», «Фейеноорд», , «Рейнджерс», «Бетис», «Антверпен», «Севилью», , , «Трабзонспор», «Вольфсбург» и , смогли технически выполнить требование безубыточности.

Но перечисленные клубы сделали это лишь благодаря тому, что воспользовались послаблениями УЕФА в связи с ковидом и/или благодаря безубыточности в прошлом.

В УЕФА напомнили, что с 2023 финансового года связанные с ковидом особые меры и учет исторических финансовых результатов больше не будут применяться.

Этим 19 клубам предложили предоставить дополнительную финансовую информацию. Кроме того, в предстоящий отчетный период за ними будет вестись пристальное наблюдение.