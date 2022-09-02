«Ман Сити», «Барса», «Челси» и еще 16 клубов технически выполнили правила ФФП. Но за ними будут пристально следить

УЕФА будет следить за 19 клубами, включая «Манчестер Сити» и «Барселону», в связи с финансовым фэйр-плей.
В пятницу организация опубликовала отчет по ФФП. Там сказано, что 8 клубов, включая «ПСЖ», «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Рому», нарушили правила финансового фэйр-плей.
19 других клубов, включая «Ман Сити», «Барсу», «Челси», «Дортмунд», «Лестер», Базель», «Унион», «Фенербахче», «Фейеноорд», «Лион», «Рейнджерс», «Бетис», «Антверпен», «Севилью», «Лацио», «Наполи», «Трабзонспор», «Вольфсбург» и «Вест Хэм», смогли технически выполнить требование безубыточности.
Но перечисленные клубы сделали это лишь благодаря тому, что воспользовались послаблениями УЕФА в связи с ковидом и/или благодаря безубыточности в прошлом.
В УЕФА напомнили, что с 2023 финансового года связанные с ковидом особые меры и учет исторических финансовых результатов больше не будут применяться.
Этим 19 клубам предложили предоставить дополнительную финансовую информацию. Кроме того, в предстоящий отчетный период за ними будет вестись пристальное наблюдение.