Хави о 0 побед «Барсы» в Мюнхене при общем счете 4:14: «Это не дом ужасов, а «Бавария». Футбол цикличен»

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Хави высказался о том, что «Барселона» не побеждала «Баварию» в Мюнхене.

Каталонский клуб шесть раз играл с «Баварией» в гостях. Дважды «Барса» сыграла с «Баварией» в гостях вничью, а четыре игры проиграла. Общий счет – 14:4 в пользу мюнхенцев.

«Я бы не сказал, что Мюнхен – это дом ужасов. Это «Бавария».

Я и выигрывал у них, и проигрывал. Футбол цикличен. Мы действительно не побеждали здесь, но это лишь показывает, какой сложный матч нас ждет. Но мы в хорошей форме и с нетерпением ждем матча», – сказал тренер «Барселоны». 

Игра состоится сегодня, 13 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. На нашем сайте можно будет посмотреть видеотрансляцию.

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