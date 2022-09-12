Мюллер о матче с «Барсой»: «Мане последние 10 дней шутит, чтобы я был осторожен и случайно не отдал пас Левандовскому. «Бавария» должна сыграть в свою игру»

Полузащитник «Баварии» высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в чемпионов.

Команды встретятся во 2-м туре группового этапа. Матч состоится завтра, 13 сентября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Последние 10 дней Садьо [Мане] в шутку говорил мне, чтобы я был осторожен и случайно не отдал пас Левандовскому. Завтра мы должны сыграть в свою игру, и не слишком фокусироваться на Леви.

Мы хотим побеждать в единоборствах и играть активно при потере мяча. Игра будет открытой. В Бундеслиге мы недавно играли против соперников, которые хорошо защищались. Думаю, завтрашняя игра понравится нейтральным зрителям».

Об игре без Левандовского

«Наша связь на поле развивалась годами. Но теперь у нас много гибких игроков впереди, и у нас нет единственного таргетмена. Соперник не знает, от кого ожидать главной угрозы, но мы должны правильно это использовать».

О составе

«Конечно, ты всегда обмениваешься идеями с тренером. Но тренер является экспертом по управлению нагрузками, тактике и составу. Ему не нужны наши советы по этому поводу. Мы разговариваем, но это нормально. Тренер – главный, последнее слово за ним, и это хорошо», – сказал Мюллер.