«Пэлас» арендовал у «Челси» Чилуэлла и отдал Шлуппа «Селтику»

Фланговый защитник Бен Чилуэлл перешел из «Челси» в «Кристал Пэлас».

Клубы договорились об аренде 28-летнего футболиста. По условиям соглашения, Чилуэлл будет выступать за «Пэлас» до окончания сезона.

Джеффри Шлупп отправился в «Селтик ». «Кристал Пэлас » объявил о переходе 32-летнего полузащитника в команду из Глазго на правах аренды до конца сезона.

Детальную статистику выступлений Чилуэлла можно посмотреть здесь , Шлуппа – здесь .

«Сити» купил Нико за 60 млн, «Тоттенхэм» арендовал Теля, Асенсио – в «Астон Вилле». Европа закрыла трансферное окно