«Пэлас» арендовал у «Челси» Чилуэлла и отдал Шлуппа «Селтику»
Фланговый защитник Бен Чилуэлл перешел из «Челси» в «Кристал Пэлас».
Клубы договорились об аренде 28-летнего футболиста. По условиям соглашения, Чилуэлл будет выступать за «Пэлас» до окончания сезона.
Джеффри Шлупп отправился в «Селтик». «Кристал Пэлас» объявил о переходе 32-летнего полузащитника в команду из Глазго на правах аренды до конца сезона.
Детальную статистику выступлений Чилуэлла можно посмотреть здесь, Шлуппа – здесь.
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Опубликовал: Андрей Лоцман
Источник: официальный сайт «Кристал Пэлас»
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