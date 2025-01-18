«Пэлас» за рекордные для «Миллуолла» 12+2 млн фунтов купил 19-летнего хавбека Эсса

«Кристал Пэлас» приобрел полузащитника «Миллуолла».

В команду АПЛ перешел 19-летний Ромен Эсс. Контракт с ним рассчитан на пять с половиной лет.

По данным The Athletic, «Миллуолл » получил за своего второго бомбардира в этом сезоне 12 млн фунтов, еще 2 млн предусмотрены в виде бонусов. Это рекорд клуба.

В текущем розыгрыше Чемпионшипа Эсс провел 24 игры и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: cpfc.co.uk