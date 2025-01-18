«Пэлас» за рекордные для «Миллуолла» 12+2 млн фунтов купил 19-летнего хавбека Эсса
«Кристал Пэлас» приобрел полузащитника «Миллуолла».
В команду АПЛ перешел 19-летний Ромен Эсс. Контракт с ним рассчитан на пять с половиной лет.
По данным The Athletic, «Миллуолл» получил за своего второго бомбардира в этом сезоне 12 млн фунтов, еще 2 млн предусмотрены в виде бонусов. Это рекорд клуба.
В текущем розыгрыше Чемпионшипа Эсс провел 24 игры и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: cpfc.co.uk
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Кристал Пэлас»
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