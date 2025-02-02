«Передавайте привет «Миллуоллу». Болельщики «Пэлас» скандировали в адрес «МЮ» при 0:1 на «Олд Траффорд»

Фанаты «Кристал Пэлас» подтрунивали над «Манчестер Юнайтед».

«МЮ » принимает «Кристал Пэлас » (0:2, второй тайм) в 24-м туре АПЛ.

При счете 0:1 в пользу «Пэлас» фанаты гостей скандировали «Передавайте привет «Миллуоллу », намекая на возможный вылет «МЮ» в Чемпионшип.

В данный момент «Юнайтед» с 29 очками занимает 12-е место в АПЛ и в случае поражения пропустит вперед «Кристал Пэлас», у которого 27 баллов.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.