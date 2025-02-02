«Передавайте привет «Миллуоллу». Болельщики «Пэлас» скандировали в адрес «МЮ» при 0:1 на «Олд Траффорд»
Фанаты «Кристал Пэлас» подтрунивали над «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» принимает «Кристал Пэлас» (0:2, второй тайм) в 24-м туре АПЛ.
При счете 0:1 в пользу «Пэлас» фанаты гостей скандировали «Передавайте привет «Миллуоллу», намекая на возможный вылет «МЮ» в Чемпионшип.
В данный момент «Юнайтед» с 29 очками занимает 12-е место в АПЛ и в случае поражения пропустит вперед «Кристал Пэлас», у которого 27 баллов.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: твиттер журналиста Саймона Стоуна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем