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Аморим про 0:2 с «Кристал Пэлас»: «Очень плохой результат, но дальше будет лучше. С Лисандро ситуация серьезная»

Рубен Аморим недоволен поражением от «Кристал Пэлас» (0:2) в 24-м туре АПЛ.

«Очень плохой результат. Выступление – чуть получше, чем в последних играх. Мы хорошо контролировали контратаки «Кристал Пэлас».

Мы пропустили два гола, которых можно было избежать, и травма Лисандро Мартинеса сказалась на команде. В ближайшие дни посмотрим, что с ним, но думаю, что ситуация серьезная. Он не только отличный футболист, но и важный для раздевалки человек. Он почувствовал что-то, а футболисты понимают, когда произошло нечто серьезное. Мы поможем ему в этот сложный момент так же, как он помогал нам.

То, что фанаты видят негатив, нормально. Для них сезон получается тяжелым, но в определенные моменты футбол может измениться. Я буду готовиться к следующей игре и двигаться вперед. Дальше будет лучше», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoКристал Пэлас
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoЛисандро Мартинес
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