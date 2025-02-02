Аморим про 0:2 с «Кристал Пэлас»: «Очень плохой результат, но дальше будет лучше. С Лисандро ситуация серьезная»
«Очень плохой результат. Выступление – чуть получше, чем в последних играх. Мы хорошо контролировали контратаки «Кристал Пэлас».
Мы пропустили два гола, которых можно было избежать, и травма Лисандро Мартинеса сказалась на команде. В ближайшие дни посмотрим, что с ним, но думаю, что ситуация серьезная. Он не только отличный футболист, но и важный для раздевалки человек. Он почувствовал что-то, а футболисты понимают, когда произошло нечто серьезное. Мы поможем ему в этот сложный момент так же, как он помогал нам.
То, что фанаты видят негатив, нормально. Для них сезон получается тяжелым, но в определенные моменты футбол может измениться. Я буду готовиться к следующей игре и двигаться вперед. Дальше будет лучше», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.
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