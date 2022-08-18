Менди хвастался одной из жертв, что переспал с 10 000 женщин. Защитника «Ман Сити» обвиняют в 8 изнасилованиях

Защитник хвастался тем, что переспал с 10 тысячами женщин.

В ходе заседания Королевского суда Честера было продемонстрировано видео опроса полицией одной из девушек, обвиняющих футболиста в изнасиловании.

Она рассказала, что познакомилась с Менди 11 октября 2020 года в одном из баров Олдерли Эдж, графство Чешир. Вместе с друзьями она отправилась в его особняк в деревне Моттрам-Сент-Эндрю.

В какой-то момент у нее возник конфликт с Бенжаменом из-за того, что она использует Snapchat. Менди сказал, что нельзя делать снимки в его доме и выкладывать в сеть, поскольку за это его наказывает «Манчестер Сити». Игрок отобрал у девушки телефон и начал просматривать фотографии, среди которых были и кадры интимного характера.

Она последовала за Менди в спальню, дверь в которую он открыл с помощью отпечатка пальца, и продолжила требовать вернуть гаджет. Девушка заявила футболисту, что не хочет заниматься с ним сексом, а предпочла бы уйти.

Бенжамен стал просить ее обнажиться, она отказывалась, но затем, считая, что заперта в комнате, согласилась снять с себя все, кроме стрингов. Менди напал на нее сзади, а на ее протесты ответил: «Ой, ты слишком застенчивая».

Она ответила, что это не так, а дело лишь в том, что ей не хочется заниматься с ним сексом. Менди заявил: «Ничего. У меня был секс с 10 тысячами женщин. Все в порядке».

Также девушка утверждает, что Бенжамен сказал ей: «Если никому не расскажешь, можешь приходить сюда каждый вечер».

Как сообщалось ранее, Менди вменяют в вину восемь эпизодов изнасилования, один эпизод насилия на сексуальной почве и одну попытку изнасилования. Бенжамен отрицает все обвинения.