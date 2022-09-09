Кристоф Гальтье: «У Неймара и Мбаппе хорошие отношения. Убежден, что Килиан будет ему пасовать»

Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал взаимоотношения Неймара и .

Как стало известно, бразилец злился на Мбаппе из-за решений, которые принимал француз в ходе игры группового этапа Лиги чемпионов между и «Ювентусом» (2:1).

«У Нея и Килиана очень хорошие взаимоотношения. Я не увиливанию от ответа. Они вместе тренируются, вместе часто разминаются.

Да, в матче произошла такая ситуация. И вчера я обсудил это с Килианом, который, думаю, обсудил это с Неймаром.

У вас есть две секунды, когда нужно принять решение, и Килиан был сосредоточен на ударе.

Убежден, что Килиан будет делать более решительные передачи на , так как Ней способен делать такие же решающие передачи Килиану. Я не чувствовал ничего негативного по отношению к тому моменту», – сказал .