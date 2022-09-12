Гальтье о Неймаре: «Всегда считал его одним из лучших игроков планеты. Это отличный профессионал»

Тренер «ПСЖ» похвалил нападающего команды .

«Я всегда считал его одним из лучших игроков планеты, но сейчас, основываясь на имеющейся информации, я еще точнее вижу, какой вклад он вносит ежедневно. Это происходит до, во время и после тренировок.

Неймар выкладывается на занятиях и ради себя, и в интересах команды. Это отличный профессионал и прекрасный игрок. Каждый день я с удовольствием открываю его для себя все больше», – сказал Гальтье.

В этом сезоне бразилец забил 10 голов и отдал 7 результативных передач в 9 матчах за во всех турнирах.

Полную статистику 30-летнего форварда можно изучить здесь.