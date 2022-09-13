Хасан Салихамиджич: «Бавария» – секси для новичков, которые мыслят на перспективу 3-5 лет»

считает возрастную структуру состава «Баварии» оптимальной.

«Основа нашего состава – игроки, которым около 25 лет. У нас есть несколько молодых футболистов и не очень много тех, кому больше 30 лет. У «Баварии» очень хорошая возрастная структура.

Поэтому – секси для игроков, с которыми мы общались в это трансферное окно. Они мыслят на перспетиву 3-5 лет. Они смотрят на структуру состава, на качество игроков, характер, позиционную гибкость и средний возраст игроков», – сказал спортивный директор «Баварии».