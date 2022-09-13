Салихамиджич о Левандовском: «Не хотели давать 34-летнему игроку контракт на 4 года. У нас нет таких денег»

рассказал, почему не продлила контракт с Робертом Левандовским.

«Мы хотели подписать с ним новый контракт, но он этого не хотел. Так что мы решили, что лучше продать его, чем отпустить бесплатно в 2023 году. «Барса» собрала отличный состав, но у нас есть правила: мы не даем игрокам старше 30 лет контракт дольше чем на сезон.

Не знаю, ошиблись ли мы. «Бавария» не хотела давать 34-летнему игроку контракт на четыре года с такой высокой зарплатой. Это наша стратегия. У нас нет таких денег. Это было невозможно с финансовой точки зрения, и «Бавария» в этом плане – не исключение в Европе.

«Реал» продлевает контракт с Модричем год за годом. Поэтому мы сказали Левандовскому: «Давай продлим контракт на год». Но я понимаю, что возможность подписать контракт на 4 года, когда тебе 34, – это выдающийся шанс.

Левандовски подарил нам шампанское, и мы расстались друзьями. Он всегда будет положительно отзываться о «Баварии», как и мы о нем», – сказал спортивный директор мюнхенского клуба в интервью El País.

«Бавария» сыграет с «Барселоной» дома в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится сегодня, 13 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. На нашем сайте можно будет посмотреть видеотрансляцию.

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