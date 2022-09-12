Хави о матче с «Баварией»: «Барселона» прибавила и играет лучше, чем в том сезоне, но нельзя выпячивать грудь»

рассказал о подготовке «Барселоны» к игре с «Баварией».

Команды встретятся на 13 сентября в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Во-первых, хочу подчеркнуть, что нам нельзя выпячивать грудь, в прошлом сезоне у нас был неудачный период, поэтому мы должны сохранять скромность.

Я буду рад, если завтра мы оставим все силы на поле. У меня есть надежда, но в прошлом у нас были неудачные результаты на этом стадионе.

В этой игре нужно показать характер. Завтра нас ждет момент истины, безусловно.

В прошлом сезоне у нас случались неудачи, но в этом мы играем лучше, однако разговоры нужно подтверждать на поле.

«Барса» сейчас другая по сравнению с прошлым сезоном в плане характера и ментальности. Безусловно, вырос и уровень команды, но мы также прибавили как коллектив», – сказал главный тренер «Барсы».