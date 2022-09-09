Директор «Наполи»: «Рубин» просил за Хвичу 30 млн евро. Потом мы купили его у «Динамо» Батуми за 10 млн, опередив «Юве», «Рому» и «Сосьедад»

Спортдиректор рассказал, что «Рубин» просил за Хвичу Кварацхелию 30 млн евро.

Минувшим летом 21-летний вингер перешел в неаполитанский клуб из батумского «Динамо».

«Впервые я увидел нарезки с Хвичей в разгар карантина. Тогда ему, наверное, было 19 лет, но он уже был хорош. Гаттузо еще работал здесь, и Хвича нам сразу понравился.

Помню, мы звонили Каладзе, чтобы узнать о Хвиче больше. Он играл за «Локомотив» и не показал там ничего поразительного, но в он уже играл лучше.

«Рубин» запросил у нас 30 млн евро. Тогда мы прекратили контакты, еще даже не начав переговоры. Мы работали над трансфером Осимхена и не могли тратить такие деньги на столь юного игрока. Но я не забывал о Хвиче.

Он вернулся в Грузию и играл за Батуми. Мы закрыли сделку за 10 млн евро, опередив , «Рому» и . Дело в том, что он никогда не покидал наш трансферный список.

Подписать Кварацхелию на замену Инсинье – это риск, но могу сказать, что мы угадали», – поделился Кристиано Джунтоли в интервью Corriere dello Sport.

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